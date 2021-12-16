Заможний бізнесмен з американського міста Бостон Кліффорд Шорер у 2019 році прямував на вечірку на честь виходу на пенсію свого друга — директора Єльського центру британського мистецтва Емі Мейєрс. По дорозі він схаменувся, що забув подарунок. Більшість магазинів було вже закрито. Швидко розглянувши можливі варіанти в Google, він заїхав до торговця раритетами Брейнерда Філліпсона та купив у нього збірку віршів Вільяма Блейка. Як пише видання New York Post, вони з торговцем почали розмовляти про мистецтво. Філліпсон сказав, що його знайомий має малюнок Альбрехта Дюрера — знаменитого німецького художника епохи Відродження.

«Я відповів, що цього не може бути. Мабуть, він має гравюру. Немає жодного малюнка Дюрера, який був би невідомий та перебував у приватній власності , — розповідає Шорер, який добре розуміється на живопису.

Брейнерд дав Шореру телефон цього знайомого. І той переслав Кліффорду зображення Мадонни з немовлям. Шорер був приголомшений. Він зустрівся із чоловіком особисто. Той розповів, що часто купує речі для перепродажу. У 2016 році він купив цей малюнок за 30 доларів у штаті Массачусетс на розпродажі речей померлого архітектора Жан-Поля Карліана. Архітектор успадкував малюнок від свого діда, який купив його у Парижі у 1919 році. Архітектор та його родичі завжди були впевнені, що це репродукція. «О, ви хочете купити Дюрера», — зі сміхом сказала дочка покійного покупцю, віддаючи йому малюнок.

За словами Шорера, покупець і сам уявлення не мав про справжню цінність покупки. Він мало не продав малюнок людині, якій потрібна була рамка від нього.

«Це була або чудова підробка, або справжній шедевр», — сказав Шорер. Йому запропонували викупити малюнок за 500 доларів. Але бізнесмен сказав власнику, що тут слід виявити обережність. Він дав йому авансом 100 тисяч доларів та відправив малюнок на експертизу. Спочатку були сумніви — вирішили, що це підробка ХІХ століття. Але врешті-решт підтвердили його автентичність.

Справжня вартість цього твору Дюрера, датованого приблизно 1503 роком, може становити щонайменше 50 мільйонів доларів. Очікують, що він установить рекорд на аукціоні.

В цей час малюнок виставляється в одній із галерей Лондона.

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