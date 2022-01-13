Жінка подала до суду на донора сперми, який збрехав про свою національність, і віддала дитину на усиновлення

Жителька столиці Японії Токіо подала до суду на донора сперми, від якого народила дитину. Вона вимагає компенсації у розмірі 330 мільйонів єн (близько 2,86 мільйона доларів) за обман. Японка стверджує, що чоловік збрехав про свою національність та освіту. Вона була впевнена, що біологічним батьком її дитини стане успішний японський бізнесмен, який закінчив Кіотський університет. Проте насправді він виявився одруженим китайцем, котрий ніколи не навчався у цьому престижному закладі. Позивачка вважає, що він збрехав про свою біографію, щоб «отримати сексуальне задоволення».

Як повідомляє видання New York Post, малюка, якого вона народила, оскільки аборт робити було вже пізно, жінка віддала на усиновлення.

У японки у віці за 30 вже є одна дитина від чоловіка. Другу дитину вона вирішила зачати від донора, дізнавшись, що чоловік має генетичне захворювання, яке може передаватися у спадок. Кандидата в біологічні батьки, який молодший за неї приблизно на десять років, вона знайшла у соцмережах у березні 2019 року. Вони займалися сексом десять разів — доти, доки жінка не завагітніла.

«У Японії немає державної або правової системи донорства сперми», — заявив адвокат жінки на пресконференції. Він також сказав, що у його клієнтки ця подія викликала «фізичні та емоційні страждання» — частково через негативну реакцію публіки, викликану її рішенням відмовитися від дитини.

Співробітник служби захисту дітей Мідзухо Сасакі назвав жінку «поверхневою» за її «ставлення до дитини як об'єкта». «Але я гадаю, що краще залишити дитину тим, хто може бути добрими названими батьками», — додав він.

Фото Pixabay

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