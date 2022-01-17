Нечувана удача: 55-річний американець вчетверте зірвав лотерейний джекпот

Житель американського штату Пенсільванія Майк Лусіано на прізвисько Щасливчик зірвав уже четвертий у своєму житті лотерейний джекпот. Як повідомляє видання The Sun, 55-річний Майк виграв мільйон доларів у миттєву лотерею, купивши білет за 20 доларів. Він придбав щасливий білет 6 січня у магазині — після того, як заїхав пограти в ігровий автомат, який любила його покійна мати.

Вперше американець виграв у лотерею 100 тисяч доларів ще 1999 року. У 2016 році його виграш становив три мільйони доларів. У січні минулого року він зірвав джек-пот у розмірі 500 тисяч доларів. Загалом його виграш становив 4,6 мільйона доларів.

«Я не знаю, чому мені так щастить… Більшість людей просто чекають на один виграш — і я знаю, що це неймовірно», — сказав він. Правда, при цьому він визнав, що грає в лотерею постійно, і тепер навіть залежить від цього. Майк попередив, щоб люди не йшли тим самим шляхом і не витрачали занадто багато грошей.

Дружина Майка Шеллі вважає, що успіх чоловіка пояснюється його щедрою натурою. «Він перемагає, бо дуже щедра людина. Він завжди допомагає людям, і думаю, що це до нього повертається», — сказала вона ще у тогорічному інтерв'ю.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американець виграв у лотерею 432 мільйони доларів.

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