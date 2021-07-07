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Бембі поспішає на допомогу: в мережу потрапило відео, в якому олень відбив кролика у яструба

13:51 7 липня 2021
Оленя

Камера спостереження в національному парку Nordic Mountain американського штату Вісконсин зняла дивовижне видовище. З неба спікірував яструб, який схопив пазурами кролика. Однак майже відразу ж з лісу вискочив олень, який напав на хижого птаха. Він топтав його копитами, кусав і бив головою. В результаті кролик зумів вирватися та втекти. А ось яструбові після нападу травоїдного вижити не вдалося.

Як повідомляє видання Daily Mail, відео набрало мільйони переглядів у соцмережах. Працівник парку Кріс Міллер, який став свідком цієї сцени та опублікував ролик, каже, що нічого подібного ніколи не бачив. І що це нагадало йому історію мультиплікаційного Бембі та його друга — зайченяти Топотуна. Він вважає, що самка американського білохвостого оленя могла переплутати крик болю кролика та заклик про допомогу свого власного дитинчати.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Найпрекрасніше відео e світі»: ролик з собакою та метеликами набрав майже 19 мільйонів переглядів.

фото pixabay

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