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Вдарив ножем сім разів: людина, якій першій у світі пересадили серце свині, було засуджено за спробу вбивства

17:41 17 січня 2022
Девід Беннетт

Близько тижня тому у світі викликала сенсації новина про те, що хірурги медичного центру Мерілендського університету вперше у світі пересадили людині серце свині.

57-річний пацієнт Девід Беннетт успішно одужує. Однак, як виявилось, не всі за нього раді. З'ясувалося, що Девіда засудили за спробу вбивства. 1988 року в одному з барів Меріленду він сім разів ударив ножем Еда Шумейкера. Як розповіла сестра Еда Леслі Шумейкер-Даунер виданню The Washington Post, Беннетт напав на її брата, тому що йому здалося, ніби той фліртує з його тепер уже колишньою дружиною. Після нападу Шумейкер залишився на все життя паралізованим та міг пересуватися лише в інвалідному візку. У 2005 році Ед переніс інсульт, який стався як наслідок ускладнень після численних операцій, і помер на два роки пізніше у віці 40 років.

Беннетта засудили до десяти років ув'язнення, хоча свій термін він відсидів не до кінця. Крім того, він мав виплатити сім'ї потерпілого компенсацію у розмірі близько трьох мільйонів доларів, чого й досі не зробив.

Леслі заявляє, що Беннет не гідний трансплантації та не має морального права на другий шанс у житті. І що його незаслужено зображають героєм, хоча ніякого героїзму не виявляв — це лише заслуга лікарів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Заповідайте серце у «Дії»: українці зможуть стати посмертними донорами у смартфоні.

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