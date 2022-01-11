Хірурги вперше у світі пересадили людині серце свині

Хірурги медичного центру Мерілендського університету в американському місті Балтімор вперше у світі пересадили людині серце свині.

Як повідомляє видання Daily Mail, операція тривала близько дев'яти годин. 57-річний пацієнт Девід Беннетт одужує, хоча остаточні висновки про успішність операції можна буде зробити лише за кілька місяців.

Лікарі кажуть, що трансплантація показала: серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в людини без негайного відторгнення. І цей медичний прорив може колись допомогти розв'язати проблему нестачі донорських органів.

Беннетт не мав жодних гарантій, що експеримент вдасться, але він помирав і не мав права на трансплантацію людського серця — тож у нього просто не було вибору.

«Або померти, або зробити цю трансплантацію … Я хочу жити. Я знаю, що це постріл у темряві, але це мій останній вибір», — сказав Беннетт за день до операції.

Хірурги з Меріленда використовували серце свині, що зазнала редагування геному, щоб видалити з її клітин цукор, відповідальний за надшвидке відторгнення органів. Свині мають переваги перед приматами щодо донорства органів, тому що їх легше вирощувати, і вони досягають розміру дорослої людини за шість місяців.

Раніше «ФАКТИ» писали — Заповідайте серце у «Діє»: українці зможуть стати посмертними донорами у смартфоні.

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter