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У РФ чоловік убив дружину за те, що вона забула погодувати дитину

19:51 13 січня 2022
кулак

У російському Омську чоловік убив дружину за те, що вона лягла спати й не погодувала трирічну дитину. Про це повідомили у Слідчому комітеті Омської області РФ.

За версією слідства, подружжя, яке проживає на вул. Малиновського в Омську, протягом декількох днів розпивали спиртне. 6 січня близько 11 години після ранкового застілля 36-річний чоловік побив жінку, яка, за його словами, лягла спати, не нагодувавши 3-річну дитину.

Конфлікт продовжився увечері. Сусіди викликали працівників поліції. У жінки виявили травму голови та переломи ребер. Її доправили до лікарні, де вона померла.

Чоловіка затримали. Слідчі порушили кримінальну справу за фактом смерті 36-річної жінки. На її чоловіка чекає суд.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про страшне вбивство у Ленінградській області Росії. Чоловік убив дружину-падчерку, яка завагітніла від нього у 16 років й відбила його у матері.

Ще одна трагедія сталася у Санкт-Петербурзі. Там відставний контрадмірал убив дружину та сина, а потім загинув під колесами електрички.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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