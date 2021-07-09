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Заплутався у жінках: чоловік убив дружину-пасербицю, яка завагітніла від нього у 16 років й забрала у матері

14:46 9 липня 2021
чоловік

В Росії сталася страшна історія, в якій були замішані мати, донька та один чоловік. Житель Ленінградської області вбив свою 19-річну дружину, яка забрала його у власної матері. Про це пише КП.

Трагедія сталася поряд з селом Чеголі Лужського району. Повідомляється, що чоловік жив то з матір'ю вбитої дівчини, то з падчеркою, яка завагітніла від нього у 16 років. У 19 років у дівчини було вже двоє синів від вітчима.

Але коли пара стала лаятися, вітчим знову переметнувся до матері його дружини. Одна сварка стала для 19-річної дівчини останньою. Після того, як чоловік задушив юну дружину, він разом з матір'ю загиблої вивіз тіло у ліс і закопав його.

За словами матері дівчини, чоловік став залицятися до її доньки, коли тій було 15 років. За інтим з неповнолітньою на нього завели кримінальну справу, але у колонію суд відправляти його не став.

Зараз чоловікові пред'явили звинувачення у вбивстві й заарештували. Тіло вбитої дівчини поки не знайшли.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію у Кривому Розі Дніпропетровської області, де померла вагітна жінка, яку підпалив її 17-річний співмешканець.

Фото https://www.spb.kp.ru/

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