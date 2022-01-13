Принца Вільяма розсмішили на офіційній церемонії, запропонувавши йому в подарунок спортивне трико

Принц Вільям провів свій перший у 2022 році офіційний захід. Від імені своєї бабусі, королеви Єлизавети II, герцог Кембриджський провів церемонію вручення Орденів Британської імперії. Серед тих, кого нагородили цього разу, був популярний тренер, телеведучий та гуру здорового способу життя Деррік Еванс, відомий як Містер Мотиватор.

Під час вручення ордену журналісти звернули увагу на те, що принц, розмовляючи з Дерріком, розсміявся.

Як повідомляє видання Daily Express, тепер Містер Мотиватор розповів про їхню розмову. За словами Еванса, він запропонував герцогу об'єднати їхні зусилля. Як відомо, Вільям та його дружина Кейт Міддлтон пропагують турботу про психічне здоров'я. А Еванса насамперед турбує фізичне здоров'я співгромадян. Принц висловив схвалення цієї ідеї.

«Тоді я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з вами», — сказав Еванс. На що Вільям жартівливо відповів: «Ви очікуєте, що я одягну трико?». «Так уже вийшло, що у мене є одне гідне для вас!», — одразу запропонував йому тренер один із комплектів своєї спортивної форми у подарунок. Але герцог зі сміхом відкинув цю пропозицію: «Вважаю, я залишу його вам. Не думаю, що виглядатиму в ньому так само добре, як ви».

На запитання журналістів, чи скоро буде побачити спільне тренування принца Вільяма і Мотиватора, Еванс відповів з посмішкою: «Хто знає. Поживемо — побачимо. Чекайте на новини. Хіба це не було б чудово?».

Деррік у трико

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