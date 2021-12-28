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Відеокамера та шведська стінка: стало відомо, які подарунки на Різдво отримали діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон

18:05 28 грудня 2021
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Стало відомо, як провели Різдво та які подарунки отримали діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Раніше, як писали «ФАКТИ», герцог та герцогиня Кембриджські опублікували миле сімейне фото з синами та дочкою на різдвяній листівці.

Цього року Кембриджі зустріли свято у своєму маєтку Анмер-хол у графстві Норфолк разом із членами родини Кейт. Анмер-хол знаходиться поруч із палацом Сандрінгем, де традиційно святкує Різдво королева Єлизавета. Однак цього року, як і минулого, через пандемію Її Величність не їздила до Сандрінгема, залишившись у Віндзорському замку. Компанію їй склали принц Чарльз із дружиною Каміллою та сім'я її молодшого сина принца Едварда.

Джерело видання Us Weekly повідомило, що восьмирічний принц Джордж, шестирічна принцеса Шарлотта і трирічний принц Луї прокинулися о п'ятій ранку, щоб скоріше перевірити, які подарунки їм приніс Санта-Клаус.

«Хоча Кейт та Вільям уникають зайве балувати дітей, на Різдво робиться виняток із правил», — розповіло джерело. Хлопчики насолоджувалися своїми подарунками, призначеними для використання на відкритому повітрі — у тому числі похідним набором для Джорджа, у комплекті з наметом, рацією та ліхтариком, а також шведською стінкою-лазилкою для Луї. Шарлотта отримала дитячу відеокамеру, яка привела її у захват. Діти також знайшли під ялинкою книги та настільні ігри.

Принц Вільям подарував дружині гарний браслет.

Герцогиня сама приготувала святковий обід — індичку, так званих «поросят в ковдрі» (сосиски в тісті), смажену картоплю та інше.

Вона також застосувала свої творчі здібності, прикрасивши стіл свічками, вічнозеленими гілками та шишками.

Молодші члени королівської родини допомогли мамі з десертом. «Діти допомогли Кейт спекти шоколадний різдвяний рулет і яблучний пиріг на десерт, але родзинкою стало виготовлення пряничного будиночка, вкритого їхніми улюбленими солодощами», — говорить джерело.

Раніше «ФАКТИ» писали — на територію Віндзорського замку, де святкувала Різдво королева Єлизавета та її рідні, проник озброєний зловмисник.

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