Відеокамера та шведська стінка: стало відомо, які подарунки на Різдво отримали діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Стало відомо, як провели Різдво та які подарунки отримали діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Раніше, як писали «ФАКТИ», герцог та герцогиня Кембриджські опублікували миле сімейне фото з синами та дочкою на різдвяній листівці.

Цього року Кембриджі зустріли свято у своєму маєтку Анмер-хол у графстві Норфолк разом із членами родини Кейт. Анмер-хол знаходиться поруч із палацом Сандрінгем, де традиційно святкує Різдво королева Єлизавета. Однак цього року, як і минулого, через пандемію Її Величність не їздила до Сандрінгема, залишившись у Віндзорському замку. Компанію їй склали принц Чарльз із дружиною Каміллою та сім'я її молодшого сина принца Едварда.

Джерело видання Us Weekly повідомило, що восьмирічний принц Джордж, шестирічна принцеса Шарлотта і трирічний принц Луї прокинулися о п'ятій ранку, щоб скоріше перевірити, які подарунки їм приніс Санта-Клаус.

«Хоча Кейт та Вільям уникають зайве балувати дітей, на Різдво робиться виняток із правил», — розповіло джерело. Хлопчики насолоджувалися своїми подарунками, призначеними для використання на відкритому повітрі — у тому числі похідним набором для Джорджа, у комплекті з наметом, рацією та ліхтариком, а також шведською стінкою-лазилкою для Луї. Шарлотта отримала дитячу відеокамеру, яка привела її у захват. Діти також знайшли під ялинкою книги та настільні ігри.

Принц Вільям подарував дружині гарний браслет.

Герцогиня сама приготувала святковий обід — індичку, так званих «поросят в ковдрі» (сосиски в тісті), смажену картоплю та інше.

Вона також застосувала свої творчі здібності, прикрасивши стіл свічками, вічнозеленими гілками та шишками.

Молодші члени королівської родини допомогли мамі з десертом. «Діти допомогли Кейт спекти шоколадний різдвяний рулет і яблучний пиріг на десерт, але родзинкою стало виготовлення пряничного будиночка, вкритого їхніми улюбленими солодощами», — говорить джерело.

Раніше «ФАКТИ» писали — на територію Віндзорського замку, де святкувала Різдво королева Єлизавета та її рідні, проник озброєний зловмисник.

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