Експерт з мови жестів помітив лють Меган Маркл, коли її на півслові перебила рідна мати (відео)

Експерт з мови жестів Хесус Енріке Росас, який має власний YouTube-канал The Body Language Guy, проаналізував архівне відео з Меган Маркл та її матір'ю Дорією, яке було знято на заході в Кенсінгтонському палаці у вересні 2018 року. На той час афроамериканка Дорія Регленд приїхала до Британії відвідати дочку та зятя — принца Гаррі. І кілька разів з'явилася разом з ними на публіці.

Експерт наголосив, що всім відомо про напружені стосунки Меган з її батьком Томасом Марклом, який часто публічно критикує герцогиню Сассекську. Так, нещодавно він назвав принца Гаррі «боягузливим слабаком», а свою дочку вкотре звинуватив у брехні.

При цьому вважалося, що Меган має дуже душевні стосунки з матір'ю, яка завжди надавала дочці «спокійну мовчазну підтримку» і була єдиною родичкою колишньої актриси, яку запросили на весілля Меган і Гаррі у травні 2018 року.

Однак, як зауважив Росас, все може бути не так гладко, як здається. На показаних ним кадрах видно, якою розлюченой стає Меган, коли Дорія перериває її на півслові, прагнучи щось сказати сама. Дочка спрямовує на матір, яка зважилася її перебити, пильний вбивчий погляд, демонструючи своє невдоволення.

«Спочатку обличчя Меган досить розслаблене… Брови та рот у неї не напружені, вона просто говорить і використовує певні жести рук, щоб підкреслити свої слова», — каже експерт, демонструючи кадри, на яких герцогиня спілкується з гостями.

Хесус зазначив, що в якийсь момент Меган почала стискати руки. Зазвичай це сигнал про те, що той, хто говорить, збирається закінчити свою думку. Але тут починає говорити Дорія. За словами експерта, Меган розплющує очі ширше, висуваючи щелепу вперед — що є проявом гніву.

«Але що видає емоції Меган, так це форма її рота. Її губи щільно стиснуті і є майже повністю горизонтальною лінією, що дуже складно імітувати. Це сигнал розчарування. А якщо додати до цього приховану злість та внутрішню напругу, то вийде вже дуже агресивна реакція з погляду мови тіла», — сказав він.

Вбивчий погляд герцогині вразив користувачів мережі. «Якщо Меган може дивитися на свою матір з такою лютістю на публіці, я здригаюся при думці про те, що відбувається наодинці», «Якщо вона так поводиться з рідною матір'ю, страшно уявити, як вона поводиться з людьми, які на неї працюють», — писали коментатори.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали обох своїх дітей на різдвяній листівці.

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