Найбагатша людина Азії купує готель у Нью-Йорку за 98 мільйонів доларів

Найбагатша людина Азії, індійський бізнесмен Мукеш Амбані, купує готель Mandarin Oriental у Нью-Йорку. Як повідомляє CNN, за контрольний пакет акцій компанія 64-річного Амбані Reliance Industries заплатить 98,2 мільйона доларів. Угода буде остаточно оформлена до кінця березня.

Компанія Амбані Reliance Industries оголосила про придбання материнської компанії готелю, що базується на Кайманових островах та контрольована інвестиційною корпорацією Дубая. Саме цій компанії належить 73,4% акцій готелю.

У Reliance Industries заявили, що планується також придбати й частку, що залишилася, якщо інші власники готелю погодяться також продати свої акції.

Як і більшість готелів світу Mandarin Oriental зазнав великих збитків через пандемію коронавірусу. Тому його вдалося купити зі «знижкою». У 2007 році готель оцінювався у 340 мільйонів доларів.

Особисті статки Мукеша Амбані оцінюються в 92,9 мільярда доларів.

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