Поліціянти врятували пілота з літака, що впав на рейки, за секунди до зіткнення з потягом (відео)

Поліціянти Лос-Анджелеса в останню хвилину врятували пілота легкомоторного літака, який здійснив аварійну посадку на залізничні рейки. Як повідомляє ABC, пораненого чоловіка вдалося відтягнути убік за кілька секунд до того, як у літак, що впав, врізався потяг. Пригода потрапила на відео. Пілота госпіталізовано. Його життю нічого не загрожує. Від літака залишилися самі уламки.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of pilot pilot emergency landing on railroad tracks в San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oning train collided with aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Раніше «ФАКТИ» писали — У США літак впав на дах житлового будинку — дивом ніхто не загинув.

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