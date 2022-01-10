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Поліціянти врятували пілота з літака, що впав на рейки, за секунди до зіткнення з потягом (відео)

11:52 10 січня 2022
Літак та поїзд

Поліціянти Лос-Анджелеса в останню хвилину врятували пілота легкомоторного літака, який здійснив аварійну посадку на залізничні рейки. Як повідомляє ABC, пораненого чоловіка вдалося відтягнути убік за кілька секунд до того, як у літак, що впав, врізався потяг. Пригода потрапила на відео. Пілота госпіталізовано. Його життю нічого не загрожує. Від літака залишилися самі уламки.

Раніше «ФАКТИ» писали — У США літак впав на дах житлового будинку — дивом ніхто не загинув.

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