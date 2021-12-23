У США літак упав на дах житлового будинку — дивом ніхто не загинув

У передмісті Сакраменто в американському штаті Каліфорнія на дах житлового будинку впав невеликий літак. Пілот, єдина людина на борту, був госпіталізований. Подробиці його стану невідомі. Як повідомляє видання Gold Country Media, місцева влада заявила, що на момент аварії всередині будинку перебували люди. Проте, ніхто з них дивом не постраждав. Господарі будинку зателефонували до поліції, бо подумали, що до них вдерлися грабіжники.

У мережу потрапили світлини з місця події. Внаслідок аварії було пошкоджено будівлю, лінії електропередач та дерева поблизу. Вулиця, де стоїть будинок, називається Miracle Drive. «Miracle» — у перекладі «диво».

Поряд 3pm, PCSO був отриманий за допомогою сутильних circumstances на 3000 блоку Miracle Drive, в Auburn. Deputies arrived and found a plane had crashed на top of a home. @CALFIRENEU був відправлений медичний догляд за одним pilotом до їх транспортування до близького hospital. pic.twitter.com/4IXfokr2Ei — Placer Sheriff (@PlacerSheriff) December 23, 2021

Розслідування аварії ведуть Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті.

Auburn врізатися в площині будинку на Miracle Drive - Збір деталей @ FOX40 ⁩ pic.twitter.com/NUBH2XRBum — Eric Rucker (@EricRuckerfox40) December 23, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — У Домініканській Республіці розбився літак — загинули дев'ятеро людей, включаючи американського продюсера з сім'єю.

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