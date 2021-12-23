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Світ

У США літак упав на дах житлового будинку — дивом ніхто не загинув

12:02 23 грудня 2021
Уламки літака на даху будинку

У передмісті Сакраменто в американському штаті Каліфорнія на дах житлового будинку впав невеликий літак. Пілот, єдина людина на борту, був госпіталізований. Подробиці його стану невідомі. Як повідомляє видання Gold Country Media, місцева влада заявила, що на момент аварії всередині будинку перебували люди. Проте, ніхто з них дивом не постраждав. Господарі будинку зателефонували до поліції, бо подумали, що до них вдерлися грабіжники.

У мережу потрапили світлини з місця події. Внаслідок аварії було пошкоджено будівлю, лінії електропередач та дерева поблизу. Вулиця, де стоїть будинок, називається Miracle Drive. «Miracle» — у перекладі «диво».

Розслідування аварії ведуть Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Домініканській Республіці розбився літак — загинули дев'ятеро людей, включаючи американського продюсера з сім'єю.

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