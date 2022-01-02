Смертельна ДТП у Росії: автобус зіткнувся з опорою мосту, 5 людей загинуло, 14 постраждали

У РФ на 277 кілометрі траси «Каспій» під Рязанню автобус зіштовхнувся із опорою мосту.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За попередніми даними, водій автобуса Neoplan, 47-річний Олександр Колихайло, заснув за кермом, автобус врізався в опору моста біля села Вослібове у Скопинському районі. Водія доправили до лікарні, де він помер.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за статтею 264 ч. 5 («Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що спричинило необережність смерть двох і більше осіб»).

Нагадаємо, напередодні Нового року сталася масштабна ДТП на Бориспільській трасі під Києвом. Його причиною стали погодні умови — дорога перетворилася на «ковзанку».

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