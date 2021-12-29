З прицілом на Україну: путінський законопроект про громадянство передбачає зміну держкордонів РФ

У Росії вкотре готуються спростити набуття громадянства — відповідний законопроект вніс до Держдуми президент Володимир Путін.

Згідно з документом, президент хоче одноосібно визначати категорій осіб, які мають право на спрощене набуття російського громадянства, причому не лише в гуманітарних, а й у «будь-яких інших цілях».

Одночасно пропонується скоротити перелік вимог при придбанні російського громадянства для більш ніж 20 категорій осіб, серед яких громадяни колишнього СРСР та їхні діти, учасники держпрограми щодо сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, особи, близькі родичі яких живуть у Росії та є її громадянами та особи, чиї родичі по прямій висхідній лінії постійно проживали на території Російської імперії або СРСР (у межах державного кордону сучасної Росії).

Крім цього, пропонується надавати російське громадянство при зміні державного кордону Російської Федерації (оптація).

«Особи, які проживають на території, державну належність якої змінено, мають право на вибір громадянства (оптацію) у порядку та строки, встановлені федеральним конституційним законом міжнародним договором Російської Федерації», — йдеться у законопроекті.

Нагадаємо, раніше в Українському інституті майбутнього підрахували, що у 2000−2021 роках у російське громадянство перейшли понад півмільйона українців.

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