Намагаються врятувати око: у Польщі молодий українець отримав травми внаслідок вибуху петарди

У Польщі, де нещодавно виник скандал через розправу поліцейських над українцем, у місті Каліш напередодні Нового року петарда потрапила в очі 25-річному громадянину України. Його терміново ушпиталили, повідомляє portalsamorzadowy.pl.

У лікарні повідомили, що у українця рвана рана повіки. Медики намагаються зберегти йому око, проте не дають гарантій.

Чоловік отримав травми під час невдалого запуску петарди. Також разом із ним постраждав 14-річний підліток. Його також госпіталізували. Як повідомили лікарі, у підлітка ушкодження ока не дуже серйозне.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Чехії помер український заробітчанин після того, як його побив охоронець нічного клубу. Загиблому було 42 роки. Він був із Стрия Львівської області.

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