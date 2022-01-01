27.14 / 27.42 30.55 / 31.04
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Намагаються врятувати око: у Польщі молодий українець отримав травми внаслідок вибуху петарди

20:51 1 січня 2022
Петарда

У Польщі, де нещодавно виник скандал через розправу поліцейських над українцем, у місті Каліш напередодні Нового року петарда потрапила в очі 25-річному громадянину України. Його терміново ушпиталили, повідомляє portalsamorzadowy.pl.

У лікарні повідомили, що у українця рвана рана повіки. Медики намагаються зберегти йому око, проте не дають гарантій.

Чоловік отримав травми під час невдалого запуску петарди. Також разом із ним постраждав 14-річний підліток. Його також госпіталізували. Як повідомили лікарі, у підлітка ушкодження ока не дуже серйозне.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Чехії помер український заробітчанин після того, як його побив охоронець нічного клубу. Загиблому було 42 роки. Він був із Стрия Львівської області.

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Вони разом?»: судді «МастерШефа» Ярославський та Мартиновська приголомшили інтимними фото

«Вони разом?»: судді «МастерШефа» Ярославський та Мартиновська приголомшили інтимними фото

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з&#39;їдають за п&#39;ять хвилин

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.