Смерть заробітчанина: у Чехії після побиття охоронцем клубу помер українець

В Чехії помер український заробітчанин після того, як його побив охоронець нічного клубу. Про смерть 42-річного мешканця Стрия на Львівщині Павла Ратова розповіла його дружина Світлана, повідомляє zaxid.net.

Інцидент стався у Празі 10 жовтня. Павло Ратов працював у Чехії на будівництві. Цього дня він разом з іншими будівельниками зайшов у нічний клуб. Побачивши ціни, заробітчани вирішили піти звідти. Тоді на чоловіків, за словами покійної дружини, напав охоронець закладу. Він виштовхав українців.

А Ратова вже на вулиці спіткав та вдарив у голову. Українець упав й знепритомнів. Чоловіка доправили до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою та набряком мозку.

5 листопада Ратов помер у лікарні, так і не приходячи до тями.

Місцева поліція вже відкрила кримінальне провадження, але охоронця нічного клубу не затримали.

Світлана Ратова зараз перебуває у Празі. Вона поїхала туди, щоби забрати тіло чоловіка в Україну. Всі витрати на перевезення тіла дружина взяла на себе. За її словами, в українському консульстві їй відмовили у допомозі.

Раніше «ФАКТИ» писали про знущання та вбивство у Польщі українського заробітчанина Дмитра Никифоренка. Поліцейським, які брали участь у затриманні та побитті українця, загрожує до 10 років в'язниці.

Детально про трагедію в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

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