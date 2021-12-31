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В американському штаті Колорадо вирують рекордні лісові пожежі (відео)

11:02 31 грудня 2021
Будівля, що горить

У Колорадо вирують лісові пожежі — наймасштабніші в історії цього американського штату. Ведеться евакуація 30 тисяч місцевих жителів.

Як повідомляє видання Daily Mail, вогонь знищив вже понад 600 житлових будинків, торговий центр та готель. Найсерйозніша ситуація склалася в окрузі Боулдер.

Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер та небувала посуха. Вогнищ займання кілька. Так, 30 грудня дві пожежі виникли, коли через сильний вітер повалилися лінії електропередач і вибухнули трансформатори, після чого спалахнула суха трава. Зазвичай у цю пору року земля в Колорадо вже буває вкрита снігом.

Щонайменше шістьох людей госпіталізовано з опіками.

Губернатор штату оголосив режим надзвичайної ситуації.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Найгірше лихо в історії»: повінь у Бразилії забрала життя 20 людей.

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