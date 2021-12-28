«Найгірше лихо в історії»: повінь у Бразилії забрала життя 20 людей

У бразильському штаті Баїя продовжується повінь, яку місцева влада назвала «гіршим лихом в історії». Як повідомляє Reuters, кількість загиблих вже склала не менше 20 людей. Понад 11 тисяч людей було евакуйовано. Губернатор Руї Коста заявив, що у 72 муніципалітетах оголошено надзвичайний стан.

Після тривалої посухи у регіоні почалися затяжні дощі. Кількість опадів у грудні у столиці штату Салвадорі становила 250 міліметрів — що у п'ять разів перевищує середній показник.

У деяких районах становище погіршилося на Різдво, 25 грудня, де у цей день прорвало греблі. Людям довелося шукати порятунку на пагорбах.

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Фото YouTube

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