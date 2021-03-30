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Мир

Получившим российское гражданство жителям ОРДЛО нашли место для голосования на выборах Госдумы РФ

10:40 30 марта 2021
паспорт россии

После массовой раздачи паспортов РФ на оккупированном Донбассе новоиспеченным обладателям российских документов хотят разрешить проголосовать на выборах в Госдуму. Голосование состоится 19 сентября, а жители ОРДЛО в день выборов будут либо приравнены к населению Ростовской области, либо же получат возможность проголосовать онлайн. Об этом сообщает российский Interfax.

В Москве пока решают, какой способ будет лучше: внести жителей оккупированного Донбасса в списки избирателей или разрешить им голосовать дистанционно. По некоторым данным, на Донбассе раздали более 600 тысяч российских паспортов, то есть все эти новоявленные россияне могут участвовать в думских выборах. Если будет выбран второй вариант с голосованием онлайн, то жителям ОРДЛО достаточно будет лишь создать аккаунт на российском сайте «Госуслуги» и дополнительно подать заявление о дистанционном волеизъявлении.

Журналист и участник переговоров по Донбассу Сергей Гармаш полагает, что оккупированный регион становится полем фальсификации российских выборов. Донбасс заставят «отработать» российские вложения: «Могут нарисовать и миллионную „статистику“ новых российских избирателей. Естественно, все эти голоса будут „отданы“ за единороссов или других, нужных Путину, партий».

Фото pixabay.com

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