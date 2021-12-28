Білорусь планує прибрати без’ядерний статус з конституції та обмежити кількість президентських термінів

У Білорусі, де нещодавно до 18 років колонії посиленого режиму засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Сергія Тихановського, винесли на обговорення проект змін та доповнень до конституції РБ.

У проекті, який публікує pravo.by, є багато правок у «прездентські» статті.

Зокрема, статтю 80 пропонують затвердити у такій реакції: «Президентом може бути обраний громадянин Республіки Білорусь за народженням, не молодший 40 років, який має виборче право, постійно проживає в Республіці Білорусь не менше 20 років безпосередньо перед виборами, який не мав і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання або іншого документа іноземної держави, що дає право на пільги та інші переваги» .

А статтю 81 — у такій: «Президент обирається строком на п'ять років безпосередньо народом Республіки Білорусь на основі загального, вільного, рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні. Одна й та сама особа може бути президентом не більше двох термінів».

Конституцію пропонують також доповнити положенням про усунення президента Всебілоруськими народними зборами «у разі систематичного чи грубого порушення Конституції або скоєння державної зради чи іншого тяжкого злочину», про охорону законом «недоторканності, честі та гідності» голови держави. У разі загибелі глави держави управління країною бере на себе Рада безпеки.

До статті 18, де вказується, що РБ у своїй зовнішній політиці виходить із принципів рівності держав, незастосування сили або загрози силою, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні справи та інших загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, пропонується додати таке положення: «Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав». І прибрати положення про цілі — про нейтральність та без'ядерність зони.

А у статті 15 про збереження історико-культурної та духовної спадщини, вільний розвиток культур усіх національних спільнот, що проживають у Республіці Білорусь, пропонують окремо згадати Другу світову, яку називають, як і у Росії, «Великою Вітчизняною війною»: «Держава забезпечує збереження історичної правди та пам'яті про героїчний подвиг білоруського народу в роки ВВВ».

«За проектом нової Конституції диктатор отримає імунітет за всі скоєні ним злочини при владі. Нам пропонують перевернути сторінку і заплющити очі на політичні вбивства у дев'яностих і у післявиборчий період, на катування, на ліквідацію громадянського суспільства, на злочини проти людяності та на жахливий розмах терору», — так коментує запропоновані правки NEXTA .

Раніше Олександр Лукашенко публічно назвав Крим де-факто і де-юре російським, заявивши, що готовий приїхати на окупований РФ півострів з візитом.

Фото NEXTA

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