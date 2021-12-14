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У Білорусі чоловіка головної опозиціонерки посадили на 18 років

14:00 14 грудня 2021
Суд над опозицією у Білорусі

Чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Сергія Тихановського, засуджено судом у Білорусі до 18 років колонії посиленого режиму.

Як повідомляє NEXTA, великі терміни отримали й інші опозиціонери. Так, політику та критику режиму Лукашенка Миколі Статкевичу дали 14 років, а журналісту Ігорю Лосику — 15 років ув'язнення. «Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму, Сакова та Попова — до 16 років, Лосика та Цигановича — до 15. Миколі Статкевичу дали 14 років», — йдеться у повідомленні.

Ще перед тим, як суд ухвалив рішення, звернення записала Світлана Тихановська.

Нагадаємо, що популярного у Білорусі блогера Сергія Тихановського заарештували після того, як він заявив, що візьме участь у президентських виборах у 2020 році. Після цього на вибори пішла його дружина Світлана.

Фото NEXTA

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