НАСА найняло команду священників для підготовки людей до контакту з інопланетянами

Американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) найняло команду з 24 священників та теологів — щоб підготувати людей до контакту з інопланетянами. Експерти-богослови мають допомогти розібратися у тому, як представники різних релігій нашої планети відреагують на новину про існування позаземного життя.

Як пише видання The Mirror, один з них — британський священнослужитель преподобний доктор Ендрю Девісон, теолог Кембриджського університету, який також має ступінь доктора з біохімії в Оксфордському університеті. Преподобний доктор Девісон вважає, що перспектива знайти інопланетне життя стає все більш імовірною. Так, у його новій книзі «Астробіологія та християнська доктрина» він розмірковує про те, чи Бог міг створити життя в іншому місці у Всесвіті. І ставить запитання — чи потрібно після відкриття позаземного життя, щоб релігії переписали свої історії? Або віряни легко приймуть це? Якщо ви вірите, що Бог або боги створили всіх істот, великих і малих, то чому б не застосувати це по всьому всесвіту?

Більшість експертів вважають, що християнське, юдейське та ісламське релігійні навчання не постраждають від відкриття інопланетян.

Карл Пілчер, який до 2016 року очолював Інститут астробіології НАСА, сказав, що НАСА хоче, щоб теологи «розглянули наслідки застосування інструментів науки кінця 20-го та початку 21-го століття до питань, які розглядалися у релігійних традиціях упродовж сотень чи тисяч років». На його думку, «немислимо», щоб Земля була єдиним місцем у Всесвіті, де є життя — «коли в цій галактиці понад 100 мільярдів зірок та понад 100 мільярдів галактик у Всесвіті».

Раніше «ФАКТИ» писали — «Інопланетяни розколють нашу планету, як горіх», — заявив уфолог, який працював на міністерство оборони Британії.

Фото Pixabay

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