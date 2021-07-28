Після того, як Барак Обама підтвердив існування непізнаних літаючих об'єктів, колишній керівник проєкту з дослідження НЛО при міністерстві оборони Великобританії Нік Поуп заявив — якщо до нас прилетять вороже налаштовані інопланетяни, у людства не буде жодного шансу їм протистояти. Як заявив експерт, коли матимуть бажання, вони «розколють нашу планету, як горіх».

Як пише видання Metro, Поуп нагадав, що вік Всесвіту — близько 14 мільярдів років. І в ньому можуть бути цивілізації, які випереджають нас у розвитку на мільйони та мільярди років. Їх технології незмірно випереджають наші. А їхня зброя може здатися нам чимось з області чарівництва.

«Науково-фантастичні фільми, в яких люди перемагають орди маленьких зелених чоловічків, які до нас вдерлися, нереальні», — упевнений фахівець. Уфолог відкидає ідею, згідно з якою «ми раптово витягнемо що-небудь з мішка і переможемо інопланетне вторгнення».

«Тепер, якщо ви подумаєте про різницю у технологіях, поміркуйте, як далеко ми просунулися за останні двісті-триста років. Від коней, возів і кораблів, що пливуть по океану за допомогою вітру ми дійшли до винищувачів-невидимок, космічних зондів і смартфонів за такий короткий проміжок часу», — говорить Нік Поуп, який керував британським державним уфологічним проєктом з 1991 по 1994 рік.

«А тепер уявіть собі цю гіпотетичну цивілізацію або, скоріше, цивілізації. Шанси на те, що у Всесвіті є ще всього лише одна цивілізація, настільки ж мізерно малі, як і шанси, що ми зовсім самотні. Швидше там буде тісно … І шанси на те, що ми зустрінемо цивілізацію, яка буде лише на 20−30 років попереду нас в сенсі науки та техніки — незначні», — вважає він.

У червні уряд США опублікувало звіт по НЛО. З 2004 року було зареєстровано 143 «непоясненних повітряних явища», свідками яких стали американські пілоти. У звіті говориться, що ці загадкові об'єкти «безумовно створюють проблему безпеки польотів і можуть становити загрозу національній безпеці США».

Раніше «ФАКТИ» писали — «Жодного уявлення, що це»: Пентагон підтвердив справжність фото і відео НЛО, знятих персоналом кораблів ВМС США.

374

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter