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У Домініканській Республіці розбився літак — загинуло дев'ятеро людей, включно з американським продюсером та його сім'єю

7:40 16 грудня 2021
Літак, що розбився

У Домініканській Республіці розбився приватний літак, що прямував до американського штату Флорида. Загинули всі дев'ятеро людей, які перебували на борту — у тому числі 38-річний американо-пуерто-риканський музичний продюсер Флоу Ла Муві (справжнє ім'я Хосе Анхел Ернандес) зі своєю 31-річною громадянською дружиною та їхнім чотирирічним сином. Серед пасажирів були також громадяни США у віці 21 року, 18 та 13 років (за попередніми даними, вони були родичами Ернандеса). Троє членів екіпажу були громадянами Домініканської Республіки та Венесуели.

Як повідомляє Daily Mail, у літака виникли проблеми під час зльоту. Пілот спробував здійснити екстрену посадку, проте літак впав і спалахнув.

Ернандес відомий співпрацею з пуерто-риканськими співаками Осуна та Бед Банні, американським співаком Нікі Джемом. Спродюсований ним хіт «Te Bote» у 2018 році протягом 14 тижнів очолював хіт-парад латиноамериканських пісень Billboard.

Раніше «ФАКТИ» писали — У США дружину знаменитого музичного продюсера застрелили у її власному будинку.

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