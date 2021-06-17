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В Індії новонароджену дівчинку знайшли в дерев'яній коробці з зображенням богів, що пливла по річці Ганг

13:45 17 червня 2021
Дівчинка в коробці

Індійський човняр Гуллу Чаудхарі з міста Газіпур несподівано почув дитячий плач. Ці звуки лунали з дерев'яної коробки, яка пливла по річці Ганг. Діставши коробку з води, чоловік знайшов в ній дівчинку, якій було три тижні від народження. Маля було загорнуте у червоний шарф. Коробку прикрашали зображення індуїстських богів. У ній також була картка з гороскопом і датою народження дитини. А також її ім'я — Ганга, на честь річки.

Дитину відвезли до лікарні. Як повідомляє видання Daily Mail, лікарі дійшли висновку, що вона повністю здорова. Після виписки її відправлять під опіку соціальних органів. А Гуллу отримає в подарунок від місцевої влади будинок — за «незрівнянний приклад гуманності» в порятунку дівчинки.

Чаудхарі повідомив місцевим ЗМІ, що, коли люди на березі річки чули плач, ніхто нічого не робив. «Але я кинувся її рятувати», — розповів він.

Дівчата в Індії, особливо у бідних сім'ях, вважаються тягарем, оскільки до моменту заміжжя батьки зобов'язані забезпечити їх приданим. До того ж дівчина залишає родину, переселяючись в будинок чоловіка, і не стане піклуватися про батьків, коли вони постаріють, — на відміну від синів, які будуть фінансово утримувати матір і батька. В країні нерідкі випадки, коли небажаних новонароджених доньок ховають заживо. І роблять аборти, довідавшись про стать майбутньої дитини.

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