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Джо і Джилл Байден завели нове цуценя, виставивши з Білого дому свого собаку, який кусав співробітників (відео)

9:01 21 грудня 2021
Джо Байден та Мейджор

Президент та перша леді США Джо та Джилл Байден завели нове цуценя. Німецька вівчарка на прізвисько Коммандер замінить попередніх улюбленців подружжя.

Пес тієї ж породи на прізвисько Чемп помер у червні цього року. А другу їхню вівчарку на ім'я Мейджор, яку Байдени взяли з притулку для домашніх тварин у листопаді 2018 року, було вигнано з Білого дому. Після переїзду на нове місце собака так і не зумів адаптуватися. Він кілька разів нападав на співробітників. Мейджора відправили на навчання гарним манерам додому до Байденів, штат Делавер. Проте після курсу тренувань та повернення до Білого дому, Мейджор знову почав виявляти агресію. У результаті після низки інцидентів було ухвалено рішення виселити його звідти назавжди. Як повідомляє видання TMZ, Мейджор житиме «у спокійному оточенні» у друзів Байденів.

Джилл Баден раніше говорила, що вони із чоловіком збираються завести кішку. Але отримали Коммандера як ранній різдвяний подарунок від родичів. Вони сподіваються, що він поводитиметься пристойніше, ніж Мейджор. Відео із цуценям Байден опублікував у соцмережах.

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