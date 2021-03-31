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Собака Байдена вернулась в Белый дом и снова искусала одного из сотрудников

9:18 31 марта 2021
Мейджор

Немецкая овчарка Джо Байдена по кличке Мейджор вернулась в Белый дом после кратковременной «ссылки». Пса отправили на обучение хорошим манерам домой, в штат Делавэр, после того, как он искусал одного из охранников на территории президентской резиденции. Однако трехлетний Мейджор, которого Байдены взяли к себе из приюта в ноябре 2018 года, никаких правильных выводов для себя не сделал и не перевоспитался. Как сообщает USA Today, он атаковал одного из сотрудников парка, укусив его во время прогулки по Южной лужайке Белого дома. Пострадавшему потребовался медосмотр. Травма оказалось незначительной, и он вернулся к работе.

После первого инцидента Байден выступил в защиту своего питомца, заявив, что ему тяжело адаптироваться к новым условиям, когда вокруг много незнакомых людей. «Он — милая собака. 85% всех людей здесь любят его. Все, что он делает — это облизывает их и машет хвостом», — сказал он в интервью ABC News две недели назад.

Второй овчарке президента США, Чэмпу, уже 14 лет, и он ведет себя гораздо солиднее и спокойнее.

Фото White House

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