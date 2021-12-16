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«Запобіжний захід»: королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний сімейний обід

14:08 16 грудня 2021
Королева Єлизавета

Букінгемський палац офіційно оголосив, що королева Єлизавета II «з жалем» скасувала традиційний сімейний передріздвяний обід. Це було зроблено як «запобіжний захід» на тлі зростання у Британії захворюваності на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Передріздвяні сімейні збори мали відбутися наступного тижня у Віндзорському замку. Традиційно (за винятком минулого року) вони завжди проходили у Букінгемському палаці. На цьому заході збиралися не лише діти, онуки та правнуки, а й усі родичі королеви — включаючи її кузенів та племінників.

Як пише видання Daily Express, інсайдер пояснив, що рішення скасувати обід було прийнято з побоювань, що він «поставить під загрозу різдвяні плани надто багатьох людей».

Її Величність поки що має намір зустріти Різдво у своєму норфолкському палаці Сандрінгем у вузькому колі найближчих родичів. Це буде її перше Різдво без принца Філіпа. Чоловік Єлизавети помер у квітні цього року у віці 99 років. Минулого року Філіп та Єлизавета зустрічали Різдво вдвох у Віндзорському замку.

Раніше «ФАКТИ» писали — Розкрито секрет працездатності та душевного здоров'я 95-річної королеви Єлизавети II.

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