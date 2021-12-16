«Запобіжний захід»: королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний сімейний обід

Букінгемський палац офіційно оголосив, що королева Єлизавета II «з жалем» скасувала традиційний сімейний передріздвяний обід. Це було зроблено як «запобіжний захід» на тлі зростання у Британії захворюваності на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Передріздвяні сімейні збори мали відбутися наступного тижня у Віндзорському замку. Традиційно (за винятком минулого року) вони завжди проходили у Букінгемському палаці. На цьому заході збиралися не лише діти, онуки та правнуки, а й усі родичі королеви — включаючи її кузенів та племінників.

Як пише видання Daily Express, інсайдер пояснив, що рішення скасувати обід було прийнято з побоювань, що він «поставить під загрозу різдвяні плани надто багатьох людей».

Її Величність поки що має намір зустріти Різдво у своєму норфолкському палаці Сандрінгем у вузькому колі найближчих родичів. Це буде її перше Різдво без принца Філіпа. Чоловік Єлизавети помер у квітні цього року у віці 99 років. Минулого року Філіп та Єлизавета зустрічали Різдво вдвох у Віндзорському замку.

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