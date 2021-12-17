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Дружина принца Чарльза Камілла запросила дітей з хоспісу прикрасити ялинку, дозволивши їм приміряти шапку гвардійця і взяти до рук шпагу (відео)

10:31 17 грудня 2021
Камілла з дітьми

Герцогиня Корнуольська Камілла, дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Чарльза, традиційно запросила до їхньої з чоловіком лондонської резиденції Кларенс-хаус тяжко хворих дітей із хоспісу Helen & Douglas House, патроном якого вона є.

Діти у святковій атмосфері допомагали Каміллі прикрашати різдвяну ялинку. Як повідомляє видання Daily Express, компанію їм також склав капітан Ед Андресен із королівської гвардії. Він дав одному з хлопчиків приміряти свою високу шапку з ведмежого хутра. А також допомагав вішати прикраси на ялинку за допомогою своєї шпаги, що виявилося дуже зручним. Старшим дітям також дозволили скористатися зброєю для тих самих цілей — під наглядом дорослих.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний сімейний обід.

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