Дерев'яний птах, якого купили за 100 доларів, виявився власністю однієї з найвідоміших королів Англії і коштує 300 тисяч

Британський торговець антикваріатом Пол Фітцсіммонс у 2019 році купив на аукціоні дерев'яного птаха, що сподобався йому, заплативши за нього 100 доларів. Пол припускав, що птах має історичну цінність. Однак виявилося, що він придбав більше, ніж очікував. Експерти визначили, що фігура сокола колись належала одній із найвідоміших королев Англії — другій дружині короля Генріха VIII Тюдора Анні Болейн.

Тепер птах, як власність Болейн, оцінюється щонайменше у 270 тисяч доларів.

Королева-консорт, мати королеви Єлизавети I, була страчена у 1536 за звинуваченням у зраді. Анна Болейн увійшла в історію як жінка, через яку Англія відвернулася від Ватикану: щоб подолати заборону Папи Римського на розлучення з першою дружиною, Генріх VIII створив Англіканську церкву.

«Це справді неймовірна знахідка, бо Анна Болейн, ймовірно, найвідоміша жінка всіх часів. І Генріх VIII зробив усе можливе, щоб повністю стерти всі її сліди. Всі її емблеми були видалені з палацу, і нічого не збереглося. Це справді вражає, тому що птах знаходиться в ідеальному стані, зберігши свою оригінальну позолоту та забарвлення», — заявив в інтерв'ю CNN Фіцсіммонс.

Птаха він збирається передати палацово-парковому ансамблю Гемптон-корт — колишньої королівської резиденції. Вважають, що дерев'яний сокіл колись прикрашав апартаменти Анни Болейн, яка тут проживала.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найдорожча історія книги автора-жінки: перше видання роману «Франкенштейн» продали за 1,17 мільйона доларів.

Фото Paul Fitzimmons/Marhamchurch Antiques

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