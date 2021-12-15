Живого кота замаскували серед іграшок — його намагалися знайти на відео понад 10 мільйонів людей

У соцмережі TikTok стало вірусним відео, яке опублікувала користувачка під ніком 5crazycats. Жінка замаскувала свого кота на прізвисько Ларрі серед купи іграшок. «Коли приходить з перевіркою ваш домовласник, який не дозволяє тримати домашніх тварин … Можете побачити Ларрі?», — написала вона.

Кота на відео спробували знайти вже понад 10,4 мільйона людей.

Дехто навіть звинувачував автора відео в обмані — мовляв, жодного кота тут немає. «Всьоме дивлюся, його тут немає. Присягаюся, це розіграш», — написав один із коментаторів.

«Боже мій, він так добре ховається», «Нарешті я знайшов його! Кому цікаво — подивіться під правою лапою ведмедя із двома серцями. Ви можете побачити два маленькі очі білого кота, який дивиться на вас», — писали люди, захоплені здібностями кота до камуфляжу.

Вдома у власниці Ларрі живуть ще чотири коти. У наступному відео вона пообіцяла сховати всіх п'ятьох.

Пізніше вона також зізналася, що насправді не приховувала Ларрі від домовласника, а просто хотіла трохи повеселитися і подивитися, чи зможе хтось його виявити.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кот-бодібілдер, що «качає прес» у тренажерному залі, прославився в мережі — відео.

Фото TikTok/Daily Mail

437

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter