Кот-бодібілдер, що «качає прес» у тренажерному залі, прославився у мережі — відео

У мережі стали вірусними відео тренувань кота-бодібілдера. Спочатку вони були опубліковані в китайській соцмережі Douyin із заголовком: «Куди поділася моя картка для фітнес-клубу?».

Декілька роликів, де кіт захоплено «качає прес», було знято в одному з тренажерних залів міста Цзінін. В іншому відео той же кіт «тренується» на вулиці, упираючись задніми лапами в припаркований автомобіль.

it's international cat day! here are cats doing situps in your tl pic.twitter.com/1TdakIvDJd - Λ (@lixiezone) August 7, 2021

Користувачі мережі відреагували жартами: «Хочу записатися до цього тренера», «Сперечаємося, цей кіт зможе зробити більше хитань преса, ніж ви?», «Ну, чого ви шум підняли?» Кіт просто стежить за своєю фігурою" .

Раніше «ФАКТИ» писали — Секрети домашніх тварин: кіт-оператор сам зняв на відео свою зустріч з собакою.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter