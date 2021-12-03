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Кот-бодібілдер, що «качає прес» у тренажерному залі, прославився у мережі — відео

18:41 3 грудня 2021
Кіт у тренажерному залі

У мережі стали вірусними відео тренувань кота-бодібілдера. Спочатку вони були опубліковані в китайській соцмережі Douyin із заголовком: «Куди поділася моя картка для фітнес-клубу?».

Декілька роликів, де кіт захоплено «качає прес», було знято в одному з тренажерних залів міста Цзінін. В іншому відео той же кіт «тренується» на вулиці, упираючись задніми лапами в припаркований автомобіль.

Користувачі мережі відреагували жартами: «Хочу записатися до цього тренера», «Сперечаємося, цей кіт зможе зробити більше хитань преса, ніж ви?», «Ну, чого ви шум підняли?» Кіт просто стежить за своєю фігурою" .

Раніше «ФАКТИ» писали — Секрети домашніх тварин: кіт-оператор сам зняв на відео свою зустріч з собакою.

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