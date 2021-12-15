Європейський суд зобов'язав Росію виплатити 400 тисяч євро жінці, якій чоловік відрубав руки

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити 370 660 євро Маргариті Грачовій, якій у 2017 році чоловік відрубав руки. Це найбільша сума, яку ЄСПЛ колись присуджував одній людині за порушення її прав.

Як повідомляє Бі-бі-сі, суд ухвалив, що російська влада не вжила належних заходів, щоб убезпечити Грачову від жорстокого поводження з боку її чоловіка, а поведінку російських правоохоронців була пасивною. Жінка давно скаржилася до поліції на агресивну поведінку чоловіка, але її звернення ігнорувалися.

Основну частину суми, 330 660 євро, ЄСПЛ присудив росіянці як компенсацію витрат на медичні послуги (у тому числі й майбутні). І ще 40 тисяч євро — як моральну компенсацію. Вся сума має бути виплачена з федерального бюджету 2022 року. Росія має можливість спробувати оскаржити рішення суду.

У рішенні ЄСПЛ також йдеться, що влада Росії має на законодавчому рівні вжити заходів для боротьби з домашнім насильством, фінансувати програми реабілітації потерпілих, оперативно розглядати скарги та своєчасно притягати до відповідальності винних.

Наприкінці 2017 року Дмитро Грачов, який проживав у підмосковному Серпухові, відвіз дружину в ліс, де з ревнощів сокирою відрубав їй кисті. Після цього він обробив рани, щоб Маргарита не стікала кров'ю, і висадив її біля лікарні. А потім сам зізнався у скоєному у поліції.

Лікарям вдалося пришити Грачовій ліву відрубану кисть. Праву пізніше замінили біонічним протезом.

Дмитра Грачова у 2018 році засудили до 14 років колонії суворого режиму та позбавили батьківських прав. Суд також зобов'язав його виплатити колишній дружині компенсацію у розмірі понад два мільйони рублів (близько 30 тисяч доларів).

Маргарита, яка стала популярним блогером, знову вийшла заміж та народила ще одного сина.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Європейський суд поклав на Росію відповідальність за вбивство Олександра Литвиненка.

Фото Instagram

332

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter