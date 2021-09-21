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Європейський суд поклав на Росію відповідальність за вбивство Олександра Литвиненка

12:34 21 вересня 2021
Олександр Литвиненко

Європейський суд з прав людини поклав відповідальність за вбивство Олександра Литвиненка на Росію.

У листопаді 2006 року Литвиненко, колишній співробітник російських спецслужб, помер у Лондоні в результаті отруєння полонієм. У Великобританії у справі смерті Литвиненка було проведено громадське дізнання, в ході якого представник Скотленд-Ярду повідомив, що «єдине можливе пояснення» полягає в тому, що «тим чи іншим чином російська держава брала участь у вбивстві». Британський суд прийшов до висновку, що Литвиненко був убитий в результаті спецоперації ФСБ, схваленої, ймовірно, особисто директором ФСБ Миколою Патрушевим і президентом Росії Володимиром Путіним.

Європейський суд дійшов висновку, що Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, причетні до отруєння Литвиненка, діяли як агенти російської влади.

ЄСПЛ зазначив, що Росія не надала будь-яких переконливих пояснень, які спростовували б британську версію подій, а також сама не розслідувала вбивство належним чином.

ЄСПЛ постановив, що Росія порушила право Литвиненко на життя, а також не забезпечила належне розслідування його загибелі.

Суд виніс рішення за скаргою вдови Олександра Литвиненка, Марії Картер-Литвиненко, поданої ще у 2007 році. Суд постановив, що Росія повинна виплатити вдові Литвиненка 100 тисяч євро як компенсацію, а також сплатити судові витрати

Колишній заступник міністра юстиції України Іван Ліщина та уповноважений у справах Європейського суду з прав людини написав з цього приводу в Facebook.

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