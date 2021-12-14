26.90 / 27.11 30.27 / 30.63
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У США жертвам лікаря, засудженого за сексуальні домагання, виплатять 380 мільйонів доларів компенсації

16:06 14 грудня 2021
Ларрі Нассар

У США врегульовано питання щодо компенсацій, які мають отримати сотні жертв засудженого за сексуальні домагання колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара (на фото у заголовку). Загальна сума виплат становитиме приблизно 380 мільйонів доларів. Постраждалі досягли угоди з Федерацією гімнастики США, Олімпійським та Паралімпійським комітетами США та їх страховими компаніями.

58-річний Насар відбуває тюремне ув'язнення — у січні 2018 року його засудили до 175 років позбавлення волі. Крім того, його засудили до 60 років ув'язнення за зберігання дитячої порнографії.

Колишнього лікаря звинуватили у сексуальному насильстві сотні спортсменок, зокрема олімпійські чемпіонки з гімнастики Сімона Байлз, Олександра Райсман та Маккейла Мароні. Нассар визнав себе винним у 10 випадках домагань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що один із найбільших американських вишів — університет Південної Каліфорнії (USC) — погодився виплатити понад мільярд доларів своїм колишнім студенткам, які стали жертвами сексуальних знущань з боку гінеколога, що працював в університетському медичному центрі.

Читайте також: Анджеліна Джолі зустрілася з гімнастками, які стали жертвами сексуального насильства з боку лікаря

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

наречена Мурата

«Найкрасивіша дівчина на світі»: наречена колишнього чоловіка Лорак Мурата Налчаджіоглу зачарувала шанувальників у мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.