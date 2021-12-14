У США жертвам лікаря, засудженого за сексуальні домагання, виплатять 380 мільйонів доларів компенсації

У США врегульовано питання щодо компенсацій, які мають отримати сотні жертв засудженого за сексуальні домагання колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара (на фото у заголовку). Загальна сума виплат становитиме приблизно 380 мільйонів доларів. Постраждалі досягли угоди з Федерацією гімнастики США, Олімпійським та Паралімпійським комітетами США та їх страховими компаніями.

58-річний Насар відбуває тюремне ув'язнення — у січні 2018 року його засудили до 175 років позбавлення волі. Крім того, його засудили до 60 років ув'язнення за зберігання дитячої порнографії.

Колишнього лікаря звинуватили у сексуальному насильстві сотні спортсменок, зокрема олімпійські чемпіонки з гімнастики Сімона Байлз, Олександра Райсман та Маккейла Мароні. Нассар визнав себе винним у 10 випадках домагань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що один із найбільших американських вишів — університет Південної Каліфорнії (USC) — погодився виплатити понад мільярд доларів своїм колишнім студенткам, які стали жертвами сексуальних знущань з боку гінеколога, що працював в університетському медичному центрі.

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