Университет в США заплатит студенткам более миллиарда долларов за сексуальные издевательства

В пятницу, 26 марта, один из крупнейших американских вузов университет Южной Калифорнии (USC) согласился выплатить более миллиарда долларов своим бывшим студенткам, которые стали жертвами сексуальных издевательств со стороны гинеколога, работавшего в университетском медицинском центре. Это рекордная сумма. Ни один университет в США ранее не выплачивал подобные деньги в качестве компенсации.

Дело Джорджа Тиндалла стало одним из самых громких за последние несколько лет. Он проработал в медцентре USC почти 30 лет, пока его со скандалом не уволили в 2016 году. Спустя три года бывший гинеколог был арестован по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. С тех пор 74-летний Тиндалл содержится за решеткой в ожидании судебного приговора. Он все отрицает и не раз выражал уверенность в том, что суд его полностью оправдает.

Однако теперь его надежды на это рухнули. Университет, согласившись выплатить колоссальную компенсацию, фактически признал тот факт, что на протяжении многих лет в медцентре сотни женщин подвергались сексуальным издевательствам.

Нужно четко различать два дела в этой скандальной истории. Первое дело — уголовное. Тиндалл обвиняется в преступлениях сексуального характера, совершенных им по отношению к 16 бывшим пациенткам. По остальным случаям полиции не удалось собрать достаточно улик. Но даже этих 16 случаев хватит для того, чтобы засадить бывшего гинеколога на 53 года в тюрьму.

Джордж Тиндалл на одном из судебных заседаний

Второе дело — гражданское. От имени 710 бывших пациенток Тиндалла был подан коллективный иск против университета. Истицы обвинили руководство USC в том, что они долгое время не предпринимали никаких мер против врача, хотя на него поступили сотни жалоб.

В 2018 году по первому такому иску университет уже выплатил 215 миллионов долларов. Деньги разделили между собой более тысячи женщин, которых «осматривал» доктор Тиндалл с 1989 по 2016 год. И вот теперь руководство USC согласилось заплатить еще 852 миллиона долларов по второму иску.

Так в чем же заключались преступные действия гинеколога? Их подробно описала еще в 2018 году газета The Los Angeles Times. По словам многочисленных пациенток, а также присутствовавших в кабинете медсестер, во время приема Тиндалл отпускал неподобающие комментарии, а также без медицинской необходимости фотографировал половые органы женщин, тщательно ощупывал тела, объясняя это «поиском раковых родинок», вводил пальцы в половые органы, часто делая это без перчаток.

Проблема еще заключалась в том, что Тиндалл был в университетском медцентре единственным гинекологом на полной ставке. Женщины начали жаловаться на его «методы» еще в начале 90-х, но руководство USC не реагировало.

Уволить гинеколога решили только после того, как одна из медсестер, присутствовавшая при осмотрах в кабинете Тиндалла, дала против него показания. В США пациентки гинекологов имеют право попросить, чтобы на приеме за шторой присутствовала медсестра или другой медработник. Несколько пациенток Тиндалла заявили, что он отказывал им в этом.

Скандал вокруг гинеколога совпал примерно по срокам с другим громкими делом. Речь идет о спортивном враче Ларри Нассаре, работавшем долгое время в университете штата Мичиган. Это учебное заведение славится своими гимнастками. Все эти девушки наблюдались у Нассара и стали жертвами сексуальных домогательств и насилия с его стороны. На судебном процессе против врача дали показания более 300 женщин. Нассара приговорили к 175 годам лишения свободы. А университет выплатил жертвам компенсацию в размере 500 миллионов долларов.

Два этих скандальных дела показали, что молодые американки не всегда осознают, как именно должен проходить медосмотр, особенно у гинеколога, где именно заканчиваются рамки того, что позволено врачу.

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