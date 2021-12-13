Росіянку заарештовано в Каліфорнії за крадіжку дизайнерських товарів на суму 328 тисяч доларів

В американському штаті Каліфорнія заарештовано жительку міста Коста-Меса — 38-річну уродженку Росії Катерину Жаркову. Як повідомляє видання Daily Mail, жінка звинувачується у крадіжці дизайнерського одягу та аксесуарів на загальну суму щонайменше 328 тисяч доларів.

Крадіжки були скоєні в період з 7 жовтня до 23 листопада цього року в магазинах мереж TJ Maxx та Nordstrom. Серед викраденого — речі таких брендів як Gucci, Prada, Jimmy Choo. У Катерини вдома виявили цілий склад краденого. Більшість речей вона продавала онлайн.

Жаркова складала в пакети речі, з яких за допомогою спеціального пристрою видаляла мітки-«антизлодій», і виносила їх, не оплачуючи. Зрештою, вона попалася на місці злочину в одному з магазинів, намагаючись вкрасти товари на суму 3500 доларів. Вона завантажила їх у візок для шопінгу та прикрила зверху своїм пальто. Минаючи касу, жінка пройшла надвір до своєї машини, біля якої її й заарештували.

Злодійка постане перед судом. Їй загрожує до дев'яти років ув'язнення.

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Фото California Highway Patrol

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