Колишню «Міс Бразилію Транссексуал» заарештували за крадіжки у чоловіків, з якими вона знайомилася онлайн

Колишню «Міс Бразилію Транссексуал» заарештували у Ріо-де-Жанейро за крадіжки у чоловіків, з якими вона знайомилася онлайн. Як повідомляє видання New York Post, 25-річна Мікаеллі Мартінес, яка виборола корону найкрасивішої серед трансгендерних жінок у 2019 році, присипляла своїх кавалерів, підмішуючи їм у випивку медичні препарати, а потім забирала у них цінні речі.

За словами начальника поліції Леандро Гонтіхо, у Мартінес була спільниця-трансгендер. Іноді вони заманювали чоловіків у готель, обіцяючи секс утрьох.

Мартінес промишляла у різних містах країни. Вважають, що список її жертв може бути набагато довшим, оскільки багато постраждалих соромилися заявляти про те, що сталося, в поліцію.

У 2015 році Мікаеллі Мартінес була також заарештована за підозрою у причетності до вбивства. Подробиць цієї справи не наводиться.

Раніше «ФАКТИ» писали — У конкурсі «Міс США» вперше в історії взяла участь жінка-трансгендер — але виграти їй не вдалося.

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