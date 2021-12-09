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На краю Ніагарського водоспаду застрягла машина, в якій знайшли труп (відео)

12:00 9 грудня 2021
Ніагарський водоспад

За 45 метрів від краю Ніагарського водоспаду застряг автомобіль. Як вважають, машина впала в річку Ніагара з мосту і деякий час пливла за течією. У цей день дороги були слизькими через сніг.

Як повідомляє видання The Guardian, було організовано рятувальну операцію. До напівзатопленої машини спустили з вертольота водолаза берегової охорони американського штату Нью-Йорк. Усередині виявилася лише одна людина — жінка віком за 60. На момент прибуття допомоги вона вже була мертва. Тіло вдалося витягти назовні.

За словами капітана поліції Кріса Рола, рятувальники вперше побачили машину так близько до краю водоспаду заввишки 55 метрів.

Ніагарський водоспад — комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо.

Раніше «ФАКТИ» писали — Смертельно небезпечне завдання: в Індії врятували кобру, голова якої застрягла у бляшанці з-під пива — відео.

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