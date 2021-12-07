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Смертельно небезпечне завдання: в Індії врятували кобру, голова якої застрягла у бляшанці з-під пива — відео

0:10 8 грудня 2021
Кобра

В Індії відбулася незвичайна рятувальна операція. Як повідомляє видання Daily Star, жителі одного з сіл у штаті Одіша помітили кобру, що потрапила у складну ситуацію. Голова отруйної змії застрягла у викинутій банці з-під пива. Самостійно кобра звільнитися не могла. Їй загрожувала голодна смерть. Добрі люди зателефонували до служби Snake Helpline, яка надає допомогу зміям.

Ризикуючи власним життям, рятувальники звільнили рептилію, довжина якої становила понад 120 сантиметрів, розрізавши бляшанку ножицями. Спочатку в бляшанці проробили отвір, щоб плазун міг вільно дихати. А потім витягли кобру з пастки. На все пішло близько 20 хвилин.

Кобра зазнала лише незначних травм, які рятувальники обробили спреєм з антибіотиком. А потім її відпустили на волю у лісі.

Отрута кобри, як відомо, викликає параліч дихальної мускулатури, зупинку дихання та смерть.

Раніше «ФАКТИ» писали, що знаменита супермодель Жизель Бюндхен врятувала на пляжі черепаху — відео.

Фото Daily Star

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