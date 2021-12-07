Нових санкцій не буде: ЄС визначився із заходами впливу на Росію

У Євросоюзі вирішили продовжити на півроку санкції, запроваджені щодо Росії.

Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Ріхард Йозвяк, продовження «без особливих обговорень» відбудеться наступного тижня.

«Жодних нових санкцій нині не вводиться. Тим не менш, будуть обговорення як щодо Білорусі, так і щодо України» , — додав журналіст.

at this point EU leaders will next week at #EUCO roll-over the economic sanctions against #Russia for another 6 months without much or any discussions. No нові sanctions є currently underway. there will however be discussions on both #Belarus & #Ukraine - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2021

Нагадаємо, що нещодавно Державний департамент США оголосив про розширення списку санкцій, запроваджених через газопровід «Північний потік-2». У нього тепер включена компанія Transadria LtD, яка брала участь у будівництві проекту і пов'язана з Росією. Судно Merlin, що належить їй, буде визнано конфіскованою власністю. Загалом під санкції потрапили вісім юридичних або фізичних осіб та 17 судів, що їм належать.

Фото з Pixabay

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