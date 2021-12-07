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Світ

Нових санкцій не буде: ЄС визначився із заходами впливу на Росію

15:58 7 грудня 2021
Прапори країн ЄС

У Євросоюзі вирішили продовжити на півроку санкції, запроваджені щодо Росії.

Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Ріхард Йозвяк, продовження «без особливих обговорень» відбудеться наступного тижня.

«Жодних нових санкцій нині не вводиться. Тим не менш, будуть обговорення як щодо Білорусі, так і щодо України» , — додав журналіст.

Нагадаємо, що нещодавно Державний департамент США оголосив про розширення списку санкцій, запроваджених через газопровід «Північний потік-2». У нього тепер включена компанія Transadria LtD, яка брала участь у будівництві проекту і пов'язана з Росією. Судно Merlin, що належить їй, буде визнано конфіскованою власністю. Загалом під санкції потрапили вісім юридичних або фізичних осіб та 17 судів, що їм належать.

Фото з Pixabay

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