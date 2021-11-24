Нелегітимний Путін і санкції щодо «Північного потоку-2»: позиція США викликала істерику в Москві

У понеділок, 22 листопада, Державний департамент США оголосив про розширення списку санкцій, запроваджених через газопровід «Північний потік-2». У нього тепер включена компанія Transadria LtD, яка брала участь у будівництві проєкту і пов'язана з Росією. Судно Merlin, що належить їй, буде визнано конфіскованою власністю. Тепер під санкції підпадають загалом вісім юридичних чи фізичних осіб та 17 суден, які їм належать.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Конгресі, що введення нових обмежувальних заходів відповідає позиції адміністрації президента Джо Байдена, що виступає проти будівництва газопроводу, яким газ надходитиме з Росії до Європи в обхід України. При цьому він зазначив, що США продовжать співпрацю з Німеччиною та іншими союзниками з метою зниження ризиків для України та східноєвропейських країн, які входять до НАТО. Вашингтон, як і раніше, розглядає «Північний потік-2» насамперед як російський геополітичний проєкт.

Раніше стало відомо, що до Палати представників Конгресу США внесено проєкт резолюції про невизнання Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року. Його авторами є демократ Стів Коен та республіканець Джо Вілсон. Вони вважають, що «будь-яка спроба президента Російської Федерації Володимира Путіна залишитися на своїй посаді після 7 травня 2024 року повинна гарантувати невизнання з боку США». Росія як член ООН, ОБСЄ та Ради Європи пов'язана міжнародними зобов'язаннями щодо прав людини та верховенства закону, а конституція РФ, прийнята 25 грудня 1993 року, однозначно вказує, що «одна й та сама особа не може обіймати посаду президента Російської Федерації більш як два терміни поспіль».

Конгресмени вказують, що голосування щодо поправок до російської конституції, які дозволили Путіну «обнулити» свої президентські терміни, не може вважатися легітимним через численні порушення. «Фіктивне голосування, замасковане під референдум, змело всі залишки легітимності Путіна», — наголошують автори проєкту резолюції.

Пропозиція конгресменів викликала хвилю істеричного обурення у Москві. Там розуміють, що шанси на ухвалення проєкту резолюції Конгресом США дуже високі. Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ Володимир Джабаров назвав документ «цинічним та позбавленим будь-якого здорового глузду». «Якщо резолюцію буде прийнято, це призведе до розриву відносин Росії із США», — пригрозив він.

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