Секрети домашніх тварин: кіт-оператор сам зняв на відео свою зустріч з собакою

У соцмережах стало вірусним відео, оператором якого став кіт із китайського міста Ліньї у провінції Шаньдун. Як пише видання Daily Mail, господарі причепили на шию своєму вихованцю маленьку відеокамеру, щоб стежити, чим той займається протягом дня. А потім поділилися відеороликом у соцмережі TikTok, де він набрав майже 40 мільйонів переглядів та поширився на інші ресурси.

Кіт лазив по деревах, досліджував дахи, демонструючи варті заздрості навички паркуру. Потім знайшов грядки з капустою. Але кульмінацією його прогулянки стала несподівана зустріч з собакою. Невеликий пес на щастя виявився налаштованим доброзичливо і хотів просто познайомитись. Але кіт запанікував і кинувся навтьоки. По дорозі він поспіхом втратив камеру, яка залишилася в розпорядженні собаки, що зацікавився нею. Пізніше господареві вдалося знайти відеореєстратор.

Користувачі мережі зауважили, що це було схоже на відеогру. І просили влаштувати їм пряму трансляцію пригод кота, за якими вони могли б спостерігати цілий день.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу.

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter