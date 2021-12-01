Американка отримала 10 мільйонів доларів за те, що наступила на іржавий цвях у супермаркеті

Жителька американського штату Південна Кароліна Ейпріл Джонс відсудила у мережі супермаркетів Walmart 10 мільйонів доларів. У червні 2015 року вона настала на іржавий цвях в одному з магазинів, куди прийшла за покупками.

Після цього, як повідомляє видання New York Post, жінці довелося перенести кілька операцій і зрештою ампутувати ногу вище коліна через інфекцію, що поширилася.

За словами адвокатів, Джонс перебуває в інвалідному візку останні шість років і змушена покладатися на своїх дорослих дітей.

Гроші Ейпріл збирається використовувати, щоб купити протез, зробити свій будинок більш пристосованим для інвалідів-візочників та покрити медичні витрати.

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