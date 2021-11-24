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Світ

Перетворюючись на «чорного інопланетянина», француз ампутував здорові пальці — після того, як відрізав ніс, губи та вуха

0:09 25 листопада 2021
Антоні Лоффредо

Француз Антоні Лоффредо, який експериментує зі своєю зовнішністю та прагне стати не таким, як усі, перетворившись на «чорного інопланетянина», зробив ще один крок до заповітної мети. Як повідомляє видання Daily Star, цього разу зірка Instagram ампутував два здорових пальці на лівій руці. Операція пройшла у Мексиці. Найближчим часом Антоні збирається так само «підправити» і свою праву руку.

Раніше він уже відрізав собі частину верхньої та нижньої губи, ніс та вуха. Чоловік також розрізав надвоє язик, вкрив тіло татуюваннями (у тому числі зробив наколки й на очних яблуках) і вживив під шкіру імпланти, надавши собі вигляду рептилоїду.

33-річний Лоффредо стверджує, що жінки знаходять його привабливим. І додає, що поки що він здійснив задуману їм трансформацію свого тіла лише на 66%. При цьому визнає, що дається йому не так легко. Так, без губ йому тепер важко розмовляти.

Фото Instagram

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