До мережі потрапило моторошне відео, зроблене під час сафарі у заповіднику Селаті у ПАР. Як пише The Sun, на машину з туристами напав агресивний сексуально стурбований слон вагою близько шести тонн. Зараз у слонів сезон розмноження і величезний самець, мабуть, побачив у двох автомобілях суперників, що наблизилися до його стада. Він заходився буцати один із транспортний засіб, з легкістю протикаючи бивнями кузов і намагаючись відкинути машину з дороги. Люди з жахом кинулися навтьоки, рятуючи свої життя.

Відео атаки, а також збитків, завданих машині, потрапили до мережі. На щастя, слон незабаром заспокоївся. Ніхто з людей не постраждав.

Selati Game Reserve — Eco training — Part 3

Credit: Pafuri via WhatsApp #SouthAfrica pic.twitter.com/lCSOh8rj5E — ItsGoingViral (@ItsGoingViral1) November 29, 2021

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