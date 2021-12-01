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Сексуально стурбований слон атакував машину з туристами — моторошний момент потрапив на відео

19:09 1 грудня 2021
Слон та машина з туристами

До мережі потрапило моторошне відео, зроблене під час сафарі у заповіднику Селаті у ПАР. Як пише The Sun, на машину з туристами напав агресивний сексуально стурбований слон вагою близько шести тонн. Зараз у слонів сезон розмноження і величезний самець, мабуть, побачив у двох автомобілях суперників, що наблизилися до його стада. Він заходився буцати один із транспортний засіб, з легкістю протикаючи бивнями кузов і намагаючись відкинути машину з дороги. Люди з жахом кинулися навтьоки, рятуючи свої життя.

Відео атаки, а також збитків, завданих машині, потрапили до мережі. На щастя, слон незабаром заспокоївся. Ніхто з людей не постраждав.

Раніше «ФАКТИ» писали — Слониця на смерть затоптала крокодила, який погрожував її слоненяті — відео.

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