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Слониця на смерть затоптала крокодила, який погрожував її слоненяті — відео

8:31 20 жовтня 2021
Слониха з крокодилом

Туристи під час сафарі в Замбії стали свідками драматичної сцени. Як повідомляє видання Latest Sightings, слониця на смерть затоптала крокодила, який, як вона вважала, занадто близько підібрався до її слоненяти.

Спочатку вона штовхала хижака головою та хоботом, а потім, стаючи все більш агресивною, почала топтати ногами, час від часу піднімаючи його за хвіст. З огляду на те, що слониця могла важити від 2700 до 3600 кілограмів, у крокодила не було шансів вижити.

Раніше, як писали «ФАКТИ», в Індії сексуально заклопотаний слон убив 16 осіб.

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