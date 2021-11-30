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Барбадос позбавив королеву Єлизавету статусу глави держави та оголосив національним героєм співачку Ріанну

12:00 30 листопада 2021
Принц Чарльз та Ріанна на церемонії

У ніч проти 30 листопада Барбадос офіційно став республікою, позбавивши британську королеву Єлизавету статусу глави держави. Барбадос, держава на острові в Карибському морі, здобув незалежність ще 1966 року. Однак Єлизавета ІІ залишалася тут конституційним монархом. Її представляв генерал-губернатор. Проте восени минулого року влада країни, яка стала частиною Британської імперії 396 років тому, вирішила остаточно розпрощатися з колоніальним минулим.

Як повідомляє Daily Mail, в урочистій церемонії переходу повноважень від королеви до генерал-губернатора Сандри Мейсон, яка стала першим президентом Барбадосу, брав участь спадкоємець британського престолу принц Чарльз.

Одночасно з інавгурацією президента влада країни проголосила національним героєм уродженку Барбадоса співачку Ріанну, яка також прибула на церемонію. Попзірка зробила великий внесок у розвиток туристичної промисловості країни.

Раніше, як писали «ФАКТИ», принца Чарльза назвали «расистом», який образив Меган Маркл.

Читайте також: Ріанна блиснула голим задом, рекламуючи піжаму власного бренду.

Фото Daily Mail/REX

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